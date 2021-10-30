Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Твиттер» ФИФА — о сейве Рамсдейла: как он это сделал? Ну как?

«Твиттер» ФИФА — о сейве Рамсдейла: как он это сделал? Ну как?
Комментарии

ФИФА отреагировала на сейв вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити».

«Как он это сделал? Ну как?» — написала пресс-служба ФИФА в «Твиттере».

Напомним, на 43-й минуте матча «Арсенал» мог пропустить, когда полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон нанёс удар со штрафного. «Канониров» в красивом прыжке выручил голкипер Аарон Рамсдейл.

Видео сейва Рамсдейла:

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогают ассистенты Саймон Беннетт и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Роберт Джонс.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Лестер».

«Лестер Сити» набрал 14 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (14) — на 10-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Новость по теме
Видео: шикарный сейв вратаря «Арсенала» Рамсдейла
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021