«Твиттер» ФИФА — о сейве Рамсдейла: как он это сделал? Ну как?

ФИФА отреагировала на сейв вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити».



«Как он это сделал? Ну как?» — написала пресс-служба ФИФА в «Твиттере».



Напомним, на 43-й минуте матча «Арсенал» мог пропустить, когда полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон нанёс удар со штрафного. «Канониров» в красивом прыжке выручил голкипер Аарон Рамсдейл.

Видео сейва Рамсдейла:

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогают ассистенты Саймон Беннетт и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Роберт Джонс.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Лестер».



«Лестер Сити» набрал 14 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (14) — на 10-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».