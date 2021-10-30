«Ливерпуль» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Брайтон».



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Джонс, Хендерсон, Кейта, Мане, Фирмино, Салах.



Запасные: Адриан, Гомес, Матип, Цимикас, Мортон, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги, Жота.



«Брайтон»: Санчес, Кукурелья, Данк, Даффи, Велтман, Лаллана, Модер, Мвепу, Биссума, Марч, Троссард.



Запасные: Стил, Лампти, Робертс, Уэбстер, Гроос, Мак Аллистер, Локадия, Мопе, Сармиенто.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогать ему будут ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери — Крис Кавана.