Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» объявили составы на матч английской Премьер-лиги

«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» объявили составы на матч английской Премьер-лиги
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Диаш, Уолкер, Де Брёйне, Эрнандес, Силва, Грилиш, Фоден, Жезус.

Запасные: Стеффен, Аке, Стоунз, Гюндоган, Палмер, Фернандиньо, Зинченко, Марез, Стерлинг.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд, Макартур, Куйяте, Галлахер, Заха, Эдуард, Айю.

Запасные: Батлэнд, Клайн, Келли, Томкинс, Миливоевич, Олисе, Шлупп, Бентеке, Матета.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Скотт Леджер. Резервный рефери — Энтони Тейлор.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021