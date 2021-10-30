«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» объявили составы на матч английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Диаш, Уолкер, Де Брёйне, Эрнандес, Силва, Грилиш, Фоден, Жезус.



Запасные: Стеффен, Аке, Стоунз, Гюндоган, Палмер, Фернандиньо, Зинченко, Марез, Стерлинг.



«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд, Макартур, Куйяте, Галлахер, Заха, Эдуард, Айю.



Запасные: Батлэнд, Клайн, Келли, Томкинс, Миливоевич, Олисе, Шлупп, Бентеке, Матета.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Скотт Леджер. Резервный рефери — Энтони Тейлор.