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Костюков: не сказал бы, что ЦСКА — мой клиент. Такая же команда, как и все

Костюков: не сказал бы, что ЦСКА — мой клиент. Такая же команда, как и все
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Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков прокомментировал победный гол в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

«Ощущения ровно такие же, как если бы забил кто-то другой из моей команды. Нам нужна была победа. Поэтому неважно, кто забивает, а матч необходимо было выигрывать. Я вышел на позицию нападающего, а нападающие должны забивать. К сожалению, в предыдущих турах у меня это не получалось. Хорошо, что получилось сегодня.

Тренер сказал, что я должен продолжать действовать так же, как Герман. То есть цепляться за мячи, стараться навязывать борьбу и, по возможности, использовать свои моменты. По-моему, я два раза забивал ЦСКА, за две разные команды. Не сказал бы, что это мой клиент. Такая же команда, как и все.

Наверное, была напряжённость из-за последних результатов команды. Каждый чувствует ответственность перед болельщиками, которые приходят на каждый матч, а мы не можем их порадовать ни дома, ни на выезде», — сказал Костюков в эфире телеканала «Матч Премьер».

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