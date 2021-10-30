Костюков: не сказал бы, что ЦСКА — мой клиент. Такая же команда, как и все

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков прокомментировал победный гол в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).
«Ощущения ровно такие же, как если бы забил кто-то другой из моей команды. Нам нужна была победа. Поэтому неважно, кто забивает, а матч необходимо было выигрывать. Я вышел на позицию нападающего, а нападающие должны забивать. К сожалению, в предыдущих турах у меня это не получалось. Хорошо, что получилось сегодня.
Тренер сказал, что я должен продолжать действовать так же, как Герман. То есть цепляться за мячи, стараться навязывать борьбу и, по возможности, использовать свои моменты. По-моему, я два раза забивал ЦСКА, за две разные команды. Не сказал бы, что это мой клиент. Такая же команда, как и все.
Наверное, была напряжённость из-за последних результатов команды. Каждый чувствует ответственность перед болельщиками, которые приходят на каждый матч, а мы не можем их порадовать ни дома, ни на выезде», — сказал Костюков в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 30 октября 2021
-
17:45
-
17:44
-
17:39
-
17:39
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:12
-
17:08
-
17:03
-
17:00
-
16:57
-
16:45
-
16:44
-
16:39
-
16:39
-
16:37
-
16:33
-
16:33
-
16:31
-
16:29
-
16:21
-
16:19
-
16:16
-
16:12
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:51
-
15:46
-
15:38
-
15:32
-
15:29