Хавбек «Рубина» Дрейер: в концовке матча с ЦСКА не боялся, что потеряем очки

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

«Замечательная победа. Я очень счастлив. Эта победа была нам очень нужна, и мы обыграли очень сильную команду. Очень доволен. Мы очень быстро разыграли угловой, Сеад сделал замечательную подачу на Мишу, и получился замечательный гол.



В концовке я лично не боялся, что мы потеряем очки. Думаю, мы извлекли уроки. Игра была равная, шла, по сути, до гола. Кто забил бы гол, тот бы и победил», — сказал Дрейер в эфире «Матч Премьер».

Московский ЦСКА набрал 23 очка в 13 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (19) располагается на седьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).