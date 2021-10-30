Кафанов: «Ростов» в тяжёлом положении, «Спартак» — раненый зверь. Будет совсем другая игра

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» и рассказал об изменениях после назначения на пост наставника ростовской команды.
«У меня просто появилось больше функций, к вратарям и стандартам добавилась тактика. А так пока нормально.
Последние матчи у нас были разные, и их нельзя вместе собирать. Сейчас и у нас ситуация другая, и у «Спартака». И мы в тяжёлом положении, и «Спартак» — раненый зверь. Поэтому думаю, что это будет совсем другая игра», — сказал Кафанов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Матч 13-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» проходит в эти минуты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 30 октября 2021
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