Кафанов: «Ростов» в тяжёлом положении, «Спартак» — раненый зверь. Будет совсем другая игра

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» и рассказал об изменениях после назначения на пост наставника ростовской команды.

«У меня просто появилось больше функций, к вратарям и стандартам добавилась тактика. А так пока нормально.



Последние матчи у нас были разные, и их нельзя вместе собирать. Сейчас и у нас ситуация другая, и у «Спартака». И мы в тяжёлом положении, и «Спартак» — раненый зверь. Поэтому думаю, что это будет совсем другая игра», — сказал Кафанов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч 13-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» проходит в эти минуты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.