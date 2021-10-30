«Бёрнли» — «Брентфорд»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Брентфорда» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Брентфорд».
«Бёрнли»: Поуп, Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон, Браунхилл, Вествуд, Гудмундссон, Корне, Вуд, Макнил.
Запасные: Хеннесси, Бардсли, Коллинз, Питерс, Корк, Леннон, Барнс, Родригес, Выдра.
«Брентфорд»: Фернандес, Пиннок, Янссон, Йёргенсен, Генри, Йенсен, Нёргор, Ониика, Канос, Форсс, Тони.
Запасные: Кокс, Гуд, Расмуссен, Стевенс, Бидструп, Фосу, Янельт, Годдос, Мбемо.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Джереми Симпсон.
- 30 октября 2021
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