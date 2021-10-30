Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бёрнли» — «Брентфорд»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

«Бёрнли» — «Брентфорд»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Брентфорда» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Брентфорд».

«Бёрнли»: Поуп, Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон, Браунхилл, Вествуд, Гудмундссон, Корне, Вуд, Макнил.

Запасные: Хеннесси, Бардсли, Коллинз, Питерс, Корк, Леннон, Барнс, Родригес, Выдра.

«Брентфорд»: Фернандес, Пиннок, Янссон, Йёргенсен, Генри, Йенсен, Нёргор, Ониика, Канос, Форсс, Тони.

Запасные: Кокс, Гуд, Расмуссен, Стевенс, Бидструп, Фосу, Янельт, Годдос, Мбемо.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Джереми Симпсон.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021