«Бёрнли» — «Брентфорд»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Брентфорда» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Брентфорд».



«Бёрнли»: Поуп, Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон, Браунхилл, Вествуд, Гудмундссон, Корне, Вуд, Макнил.



Запасные: Хеннесси, Бардсли, Коллинз, Питерс, Корк, Леннон, Барнс, Родригес, Выдра.



«Брентфорд»: Фернандес, Пиннок, Янссон, Йёргенсен, Генри, Йенсен, Нёргор, Ониика, Канос, Форсс, Тони.



Запасные: Кокс, Гуд, Расмуссен, Стевенс, Бидструп, Фосу, Янельт, Годдос, Мбемо.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Джереми Симпсон.