Слуцкий — о победе в матче с ЦСКА: один игровой эпизод, и всё могло сложиться иначе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

«Понятно, что, когда ты так долго не выигрываешь, и тут победа, одержанная в компенсированное время, это безумно приятно. Логичен ли исход матча? Одна отдельно взятая игра всегда субъективна. Один игровой эпизод, и всё могло сложиться иначе. Но, как мне кажется, на поражение мы не наиграли точно. Что касается победы, то здесь всегда должен быть элемент удачи, который, к счастью, сегодня был на нашей стороне», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Московский ЦСКА набрал 23 очка в 13 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (19) располагается на седьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).