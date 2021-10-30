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«Реал» обыграл на выезде «Эльче» и поднялся на первое место в таблице Примеры

«Реал» обыграл на выезде «Эльче» и поднялся на первое место в таблице Примеры
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Сегодня, 30 октября, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 12-го тура испанской Примеры «Эльче» принимал «Реал». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор, ему ассистировал Мариано Диас.

С 63-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал полузащитник Хосе Гутьеррес.

На 73-й минуте Винисиус Жуниор с передачи Луки Модрича забил свой второй гол в матче.

На 86-й минуте игры нападающий «Эльче» Пере Милья сократил отставание в счёте.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Альберт Катала Ферран.

После 11 сыгранных туров в испанской Примере «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 24 очками в активе. «Эльче» за 12 матчей набрал 10 очков, команда находится на 15-м месте в таблице.

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Испания - Примера. 12-й тур
30 октября 2021, суббота. 15:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 22'   0:2 Винисиус Жуниор – 73'   1:2 Милья – 86'
Удаления: Гутьеррес – 63' / нет
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