«Реал» обыграл на выезде «Эльче» и поднялся на первое место в таблице Примеры

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 12-го тура испанской Примеры «Эльче» принимал «Реал». Гости одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор, ему ассистировал Мариано Диас.



С 63-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал полузащитник Хосе Гутьеррес.



На 73-й минуте Винисиус Жуниор с передачи Луки Модрича забил свой второй гол в матче.



На 86-й минуте игры нападающий «Эльче» Пере Милья сократил отставание в счёте.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Альберт Катала Ферран.



После 11 сыгранных туров в испанской Примере «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 24 очками в активе. «Эльче» за 12 матчей набрал 10 очков, команда находится на 15-м месте в таблице.

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