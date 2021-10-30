Фанаты «Спартака» скандировали кричалку с требованием к Федуну о продаже клуба

Активные болельщики «Спартака» на матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» скандировали кричалки о владельце московского клуба Леониде Федуне. Фанаты оскорбляли Федуна и требовали продать «Спартак».

Болельщики «Спартака» перед матчем вывесили баннер, посвящённый поражению от «Зенита» со счётом 1:7. «Наша сила – любовь к родному клубу. Безвольным в нём не место», — было написано на баннере.

Сегодня, 30 октября, проходит матч «Спартак» — «Ростов». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 идёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

Напомним, 24 октября в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1.