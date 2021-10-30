Болельщики «Спартака» освистали команду после первого тайма матча с «Ростовом»

В эти минуты в Москве проходит матч 13-го тура РПЛ. «Спартак» принимает «Ростов» на стадионе «Открытие Банк Арена».



В первом тайме команды не смогли открыть счёт, создав минимум опасных моментов. Красно-белые нанесли лишь два удара по воротам (ни одного в створ). У «Ростова» было шесть ударов по воротам. Болельщики после свистка на перерыв освистали футболистов «Спартака».



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Рашид Абусуев и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).

Московский «Спартак» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (12) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).