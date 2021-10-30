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«Никакой ревности нет». Веретенников высказался о Дзюбе, побившем его рекорд

«Никакой ревности нет». Веретенников высказался о Дзюбе, побившем его рекорд
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Бывший форвард «Ротора», тренер «Рубина» Олег Веретенников поздравил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу с тем, что он побил рекорд по числу голов в чемпионатах России.

«Я отнёсся вполне нормально, так как любой рекорд когда-то умножается и увеличивается. Я его не поздравил (по телефону), так как у меня нет его контактов. Но в «Инстаграме» я ему написал. Ответа не последовало, может, сообщений было много и он не увидел. А так хочу его поздравить. Пусть радует своей игрой болельщиков. У меня никакой ревности нет. В последние сезоны Артём много забивал и был явным кандидатом, чтобы побить рекорд», — цитирует Веретенникова «РИА Новости Спорт».

Артём Дзюба забил очередной мяч в матче 13-го тура РПЛ с московским «Динамо». При счёте 2:1 в пользу питерцев Дзюба с близкого расстояния добил мяч в ворота и увеличил преимущество своей команды. Форвард «Зенита» установил новый рекорд, забив свой 144-й мяч в РПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Олегу Веретенникову, который забил за карьеру 143 мяча.

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