«Аталанта» спаслась от проигрыша в матче с «Лацио», Миранчук остался в запасе

В матче 11-го тура итальянской Серии А «Аталанта» сыграла вничью с «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 2:2.
На 18-й минуте форвард «Лацио» Педро Родригес забил первый гол в матче. В концовке первого тайма нападающий «Аталанты» Дуван Сапата сравнял счёт, ему ассистировал Маттео Ловато. На 74-й минуте форвард гостей Чиро Иммобиле с передачи Томы Башича вывел свою команду вперёд. На последних минутах полузащитник бергамасков Мартен де Рон спас «Аталанту» от поражения.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.
«Лацио» в 11 матчах набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» (19) — пятая. Лидером соревнований является «Наполи» (28), по дополнительным показателям ему уступает «Милан» (28).
- 30 октября 2021
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