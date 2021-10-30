Жорже Мендеш порекомендовал «Ньюкаслу» назначить на пост главного тренера Гаттузо

Экс-наставник «Наполи», «Милана» и «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо может продолжить тренерскую работу в английской Премьер-лиге. Возможность приглашения итальянского специалиста рассматривает «Ньюкасл Юнайтед», информирует Tuttomercatoweb.



По информации источника, известный футбольный агент Жорже Мендеш предложил руководству «сорок» кандидатуру Гаттузо. По мнению агента, топ-тренеры отказываются идти в «Ньюкасл» из-за низкого положения клуба в таблице английской Премьер-лиги.



Ранее в качестве кандидатов на пост главного тренера «Ньюкасла» также рассматривались Люсьен Фавр, находящийся без клуба, наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард или Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал».



Напомним, 17 июня 2021 года Гаттузо покинул пост главного тренера «Фиорентины» спустя три недели после назначения. Причиной стали разногласия с руководством клуба. Ранее Дженнаро возглавлял «Наполи», откуда ушёл по окончании сезона-2020/2021, а также «Милан» и другие команды.

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