«Спартак» — «Ростов»: Литвинов открыл счёт после углового

В эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» проходит матч 13-го тура РПЛ. «Спартак» принимает «Ростов».
Счёт в матче был открыт на 77-й минуте. Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после углового пробил головой в дальний угол. Удар у Литвинова получился точным: голкипер «Ростова» Сергей Песьяков не смог дотянуться до мяча.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Рашид Абусуев и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).
Московский «Спартак» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (12) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
- 30 октября 2021
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