Петер Шмейхель — о сейве Рамсдейла: лучшее спасение, которое я видел за последние годы

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель высказался о сейве голкипера «Арсенала» Аарона Рамсдейла в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити».



«Лучшее спасение ворот, которое я видел за последние годы», — написал Шмейхель в «Твиттере».

Сейв Рамсдейла:

Напомним, на 43-й минуте встречи «Арсенал» мог пропустить, когда полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон нанёс удар со штрафного. «Канониров» в красивом прыжке выручил голкипер Аарон Рамсдейл.



Матч «Лестер» — «Арсенал» завершился победой гостей со счётом 2:0. Отличились защитник Габриэль и полузащитник Смит.



«Арсенал» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер» (14) — на 10-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».