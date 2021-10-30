Петер Шмейхель — о сейве Рамсдейла: лучшее спасение, которое я видел за последние годы

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель высказался о сейве голкипера «Арсенала» Аарона Рамсдейла в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити».
«Лучшее спасение ворот, которое я видел за последние годы», — написал Шмейхель в «Твиттере».
Напомним, на 43-й минуте встречи «Арсенал» мог пропустить, когда полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон нанёс удар со штрафного. «Канониров» в красивом прыжке выручил голкипер Аарон Рамсдейл.
Матч «Лестер» — «Арсенал» завершился победой гостей со счётом 2:0. Отличились защитник Габриэль и полузащитник Смит.
«Арсенал» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер» (14) — на 10-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
- 30 октября 2021
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