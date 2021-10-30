«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».



«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Ромеро, Эмерсон, Дайер, Скипп, Хёйбьерг, Хын Мин, Ло Чельсо, Моура, Кейн.



Запасные: Голлини, Доэрти, Регилон, Родон, Санчес, Танганга, Алли, Н’Домбеле, Бергвейн.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Варан, Линделёф, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Роналду, Кавани.



Запасные: Хендерсон, Бейи, Дало, Лингард, Матич, ван де Бек, Гринвуд, Рашфорд, Санчо.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Ему будут помогать ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.