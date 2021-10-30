«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».
«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Ромеро, Эмерсон, Дайер, Скипп, Хёйбьерг, Хын Мин, Ло Чельсо, Моура, Кейн.
Запасные: Голлини, Доэрти, Регилон, Родон, Санчес, Танганга, Алли, Н’Домбеле, Бергвейн.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Варан, Линделёф, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Роналду, Кавани.
Запасные: Хендерсон, Бейи, Дало, Лингард, Матич, ван де Бек, Гринвуд, Рашфорд, Санчо.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Ему будут помогать ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.
- 30 октября 2021
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:14
-
19:09
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:52
-
18:50
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:40
-
18:37
-
18:30
-
18:27
-
18:26
-
18:23
-
18:12
-
17:55
-
17:55
-
17:45
-
17:44
-
17:39
-
17:39
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:12
-
17:08
-
17:03