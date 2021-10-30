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«Ньюкасл» — «Челси»: Жоржиньо довёл счёт до разгромного с пенальти

«Ньюкасл» — «Челси»: Жоржиньо довёл счёт до разгромного с пенальти
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Сегодня, 30 октября, на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн проходит матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси».

На 80-й минуте арбитр Пол Тирни поставил пенальти в ворота «Ньюкасла». 11-метровый удар реализовал полузащитник «Челси» Жоржиньо.

Ранее на 77-й минуте встречи защитник Рис Джеймс оформил дубль. На 65-й минуте Джеймс забил первый гол в матче.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогают ему ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Челси».

«Челси» набрал 22 очка в 9 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (4) — на предпоследнем, 19-м месте. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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