Кафанов: наверное, боженька видел, что «Ростов» очень хотел сегодня забить

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 1:1.
«Мы сегодня точно не заслуживали поражения по игре. Вроде к победе были ближе, но проигрывали до последней минуты. То, что отыгрались… Наверное, боженька видел, что мы очень хотели сегодня забить и выиграть. Ничья — это тоже неплохой результат по такой игре, по тому, как она складывалась.
Считаю ли Глебова лучшим игроком матча? У нас сегодня большая группа игроков хорошо провела матч. Всё-таки это «Спартак», и у них футболисты более высокого класса. Практически все у нас сыграли очень хорошо», — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».
Московский «Спартак» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (13) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
- 30 октября 2021
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