«Манчестер Сити» уступил дома «Кристал Пэлас», доигрывая матч вдесятером

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Кристал Пэлас». Гости одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 6-й минуте отличился нападающий гостей Уилфрид Заха, ему ассистировал Конор Галлахер.



С концовки первого тайма «горожане» играли в меньшинстве. Удаление заработал защитник Эмерик Лапорт.



На 88-й минуте игры полузащитник «орлов» Конор Галлахер с передачи Майкла Олисе удвоил преимущество своей команды.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ему помогали ассистенты Эдриан Холмс и Скотт Леджер. Резервный рефери — Энтони Тейлор.



«Манчестер Сити» набрал 20 очков в 10 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (12) — на 13-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 25 очков в 10 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».