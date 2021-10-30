Кафанов: «Ростов» был ближе к победе в игре со «Спартаком», у нас было больше моментов

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) ростовчане были ближе к победе.
«Сколько бы «Спартак» не пропустил от «Зенита»– это «Спартак». В нынешней ситуации это ещё более опасный соперник, ведь он загнан в угол. Мы понимали, что будет тяжело.
Ближе к победе были мы, у нас было больше моментов. Да, могли проиграть, но ничья со «Спартаком» – больше плюс, чем минус.
В схеме 4-3-3 Байрамян не может играть опорника и нападающего. С Хасимото всё не очень хорошо, опять та же самая травма», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
- 30 октября 2021
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