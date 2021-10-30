Руслан Литвинов: мой гол не может перебить грусть и боль от пропущенного мяча

Полузащитник «Ростова» Руслан Литвинов прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Литвинов стал автором первого мяча в этой встрече, но на 94-й минуте «Ростов» сумел отыграться и вырвать ничью.



«Сейчас мой гол не может перебить всю эту грусть и боль от пропущенного на последних минутах мяча. Для нас эта ничья как поражение. Нет никакого повода для счастья. Обычный заброс, и мы просто провалились. Даже не знаю, как комментировать этот момент. Надо было просто придержать мяч, сыграть попроще, выбить подальше. Но в итоге довели до этого», — сказал Литвинов в эфире «Матч ТВ».

Московский «Спартак» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (13) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).