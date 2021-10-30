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«Саутгемптон» на выезде с минимальным счётом обыграл «Уотфорд»

«Саутгемптон» на выезде с минимальным счётом обыграл «Уотфорд»
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Сегодня, 30 октября, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Саутгемптон». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 20-й минуте отличился нападающий «святых» Че Адамс, ему ассистировал Адам Армстронг.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогали ему ассистенты Питер Джеймс Киркап и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Кейт Страуд.

«Саутгемптон» набрал 11 очков в 10 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (10) — на 16-м месте. Лидирует в соревнованиях лондонский «Челси», набравший 25 очков в 10 матчах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
30 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
0 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Адамс – 20'
Комментарии
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