«Саутгемптон» на выезде с минимальным счётом обыграл «Уотфорд»

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Саутгемптон». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме. На 20-й минуте отличился нападающий «святых» Че Адамс, ему ассистировал Адам Армстронг.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогали ему ассистенты Питер Джеймс Киркап и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Кейт Страуд.
«Саутгемптон» набрал 11 очков в 10 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (10) — на 16-м месте. Лидирует в соревнованиях лондонский «Челси», набравший 25 очков в 10 матчах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
- 30 октября 2021
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