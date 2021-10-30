Президент «Ростова»: со «Спартаком» ребята бились до конца, за это бог и вознаградил нас

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
«Боевая ничья! «Ростов» её заслужил! Ребята бились до конца, за это бог и вознаградил нас. Мы показали характер и силу духа. Молодцы!» — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
На 78-й минуте первый гол в матче забил полузащитник хозяев Руслан Литвинов. Зелимхан Бакаев с углового навесил в центр штрафной, Литвинов высоко выпрыгнул и головой пробил в верхний угол — Сергей Песьяков не дотянулся. В добавленное время гол Даниил Глебов сравнял счёт. Длинный заброс вперёд от Максима Осипенко — Николай Комличенко сделал скидку дальше, Глебов убежал от Николая Рассказова и перебросил мяч через голкипера «Спартака».
- 30 октября 2021
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