Губерниев — о «Спартаке»: так после 1:7 играть нельзя

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результате матча 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов». Встреча завершилась со счётом 1:1. Москвичи упустили победу в самой концовке, пропустив на 94-й минуте.



«Спартак» сейчас очень плох. И дело не в голе Глебова!!! Так после 1:7 играть нельзя…… «Спартак» играет именно так уныло просто потому, что по-другому не может.



Да, и тренеру, наверное, неплохо рассказать своим игрокам, что на последней минуте при счёте 1:0 гол на контратаке не пропускают. Потому что нормальные команды держат в таком случае сзади 5-6 игроков.



Витории матч Лиги наций Италия — Испания бы пересмотреть. Может, поймёт чего…» — написал Губерниев после матча в своём телеграм-канале.

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