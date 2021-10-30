Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев — о «Спартаке»: так после 1:7 играть нельзя

Губерниев — о «Спартаке»: так после 1:7 играть нельзя
Комментарии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результате матча 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов». Встреча завершилась со счётом 1:1. Москвичи упустили победу в самой концовке, пропустив на 94-й минуте.

«Спартак» сейчас очень плох. И дело не в голе Глебова!!! Так после 1:7 играть нельзя…… «Спартак» играет именно так уныло просто потому, что по-другому не может.

Да, и тренеру, наверное, неплохо рассказать своим игрокам, что на последней минуте при счёте 1:0 гол на контратаке не пропускают. Потому что нормальные команды держат в таком случае сзади 5-6 игроков.

Витории матч Лиги наций Италия — Испания бы пересмотреть. Может, поймёт чего…» — написал Губерниев после матча в своём телеграм-канале.

Новость по теме
«Спартак» на последних минутах упустил победу над «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021