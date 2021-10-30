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Червиченко: проблемы «Спартака» не в Витории. Ларссон отбывает номер, Соболев валяется

Червиченко: проблемы «Спартака» не в Витории. Ларссон отбывает номер, Соболев валяется
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результате матча 13-го тура РПЛ, в котором красно-белые встречались с «Ростовом». Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Играли две равные команды. «Ростов» был лучше. Если бы «Спартак» выиграл, это было бы несправедливо. Даже ничья в пользу красно-белых. Было три голевых момента у ростовчан. А у «Спартака» был только голевой момент. Селихов сегодня пожарил, мяч выскакивал из рук. А гол «Ростова» — блестящая трёхходовка. Рассказова уже пытаются обвинять снова, но что должен был делать Николай? Просто Глебов замечательно забил, потому что справедливость должна была восторжествовать. Проблемы «Спартака» не в Витории. А, например, в том, что Ларссон пешком ходит и отбывает номер. Он делает всё, чтобы от него избавились зимой. Айртон тоже непонятно что исполняет, Соболев валяется и выпрашивает штрафные. Всё не так у игроков», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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