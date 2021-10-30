Червиченко: проблемы «Спартака» не в Витории. Ларссон отбывает номер, Соболев валяется

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результате матча 13-го тура РПЛ, в котором красно-белые встречались с «Ростовом». Встреча закончилась со счётом 1:1.
«Играли две равные команды. «Ростов» был лучше. Если бы «Спартак» выиграл, это было бы несправедливо. Даже ничья в пользу красно-белых. Было три голевых момента у ростовчан. А у «Спартака» был только голевой момент. Селихов сегодня пожарил, мяч выскакивал из рук. А гол «Ростова» — блестящая трёхходовка. Рассказова уже пытаются обвинять снова, но что должен был делать Николай? Просто Глебов замечательно забил, потому что справедливость должна была восторжествовать. Проблемы «Спартака» не в Витории. А, например, в том, что Ларссон пешком ходит и отбывает номер. Он делает всё, чтобы от него избавились зимой. Айртон тоже непонятно что исполняет, Соболев валяется и выпрашивает штрафные. Всё не так у игроков», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 30 октября 2021
-
20:44
-
20:28
-
20:17
-
20:12
-
20:08
-
20:01
-
19:48
-
19:44
-
19:31
-
19:30
-
19:29
-
19:22
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:14
-
19:09
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:52
-
18:50
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:40
-
18:37
-
18:30
-
18:27
-
18:26
-
18:23