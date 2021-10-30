Глебов прокомментировал ничью «Ростова» со «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов подвел итоги матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:1. Глебов сравнял счёт уже на 4-й компенсированной минуте.



«С пропущенным голом не разобрались. Мой игрок был, я пропускал, но не смогли разобраться. С моментом нашего гола получилось перекинуть Селихова. Все счастливы, все рады. Гол не пахнет.



У меня всегда мотивация играть за «Ростов», приносить пользу, подниматься в таблице. Сегодня играли равные команды. Может быть, чуть-чуть у нас было больше моментов. И те, и те могли выиграть.



Внутри всё улучшается, набираем очки. Эмоции положительные. Будем подниматься выше. Крики фанатов «Спартака» не слышал, слышал только наших болельщиков. Они молодцы. Дела в отношениях с ними у нас налаживаются. Все смотрят в таблицу. Две-три игры — и всё меняется. Всё очень плотно, до зимы может что угодно произойти.



С Карпиным временами переписываемся, осталась общая группа, желает удачи, поздравляет. Главный тренер в моей жизни? Тяжёлый вопрос. Наверное, начиная с академии «Локо», можно всех перечислять, Адиев «Анжи». Но самый первый-первый — Карпин», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.