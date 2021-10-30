Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глебов прокомментировал ничью «Ростова» со «Спартаком»

Глебов прокомментировал ничью «Ростова» со «Спартаком»
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов подвел итоги матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:1. Глебов сравнял счёт уже на 4-й компенсированной минуте.

«С пропущенным голом не разобрались. Мой игрок был, я пропускал, но не смогли разобраться. С моментом нашего гола получилось перекинуть Селихова. Все счастливы, все рады. Гол не пахнет.

У меня всегда мотивация играть за «Ростов», приносить пользу, подниматься в таблице. Сегодня играли равные команды. Может быть, чуть-чуть у нас было больше моментов. И те, и те могли выиграть.

Внутри всё улучшается, набираем очки. Эмоции положительные. Будем подниматься выше. Крики фанатов «Спартака» не слышал, слышал только наших болельщиков. Они молодцы. Дела в отношениях с ними у нас налаживаются. Все смотрят в таблицу. Две-три игры — и всё меняется. Всё очень плотно, до зимы может что угодно произойти.

С Карпиным временами переписываемся, осталась общая группа, желает удачи, поздравляет. Главный тренер в моей жизни? Тяжёлый вопрос. Наверное, начиная с академии «Локо», можно всех перечислять, Адиев «Анжи». Но самый первый-первый — Карпин», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Новость по теме
Губерниев — о «Спартаке»: так после 1:7 играть нельзя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021