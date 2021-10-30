Селихов — о пропущенном мяче: это вратарский гол. Хотел подстраховать защитника

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал свою игру в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Упустили победу… Вот и всё. Выпускал мяч из рук по ходу матча? Да, были недочёты. В эпизоде с пропущенным голом хотел подстраховать защитника, потому что есть такая задача. Это вратарский гол», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. На 78-й минуте первый гол в матче забил полузащитник хозяев Руслан Литвинов. Зелимхан Бакаев с углового навесил в центр штрафной, Литвинов высоко выпрыгнул и головой пробил в верхний угол — Сергей Песьяков не дотянулся. В добавленное время Даниил Глебов сравнял счёт. Длинный заброс вперёд от Максима Осипенко — Николай Комличенко сделал скидку дальше, Глебов убежал от Николая Рассказова и перебросил мяч через голкипера «Спартака».