Дебютный гол Литвинова и отличный удар Глебова в видеообзоре матча «Спартак» — «Ростов»

В Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершился матч 13-го тура РПЛ. «Спартак» принимал на своём поле «Ростов». Встреча команд закончилась со счётом 1:1.



В первом тайме соперникам не удалось забить. При этом «Спартак» нанёс лишь два удара по воротам «Ростова», а гости — шесть. После свистка на перерыв болельщики освистали красно-белых.



Открыть счёт «Спартаку» удалось лишь на 78-й минуте. Полузащитник красно-белых Руслан Литвинов после углового пробил головой точно в цель. Но сохранить победный счёт «Спартаку» не удалось. Уже в компенсированное время Данил Глебов восстановил равновесие, перебросив мяч через Александра Селихова.



Московский «Спартак» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (13) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).

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