Руслан Литвинов: разговор с болельщиками добавил эмоций

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча команд закончилась со счётом 1:1.



Литвинов открыл счёт в этом матче, забив во втором тайме после углового. Полузащитник «Спартака» головой отправил мяч в угол ворот. Но уже в компенсированное время Данил Глебов восстановил равновесие в счёте.



«Пропущенный гол заслоняет все эмоции, даже комментировать нечего. Никто не может быть доволен таким. Будем стараться решать проблемы. Был на разговоре с болельщиками, мы все одно целое, они нам помогают. Это добавило эмоций. Не знаю, кто говорит, что было на повышенных тонах. Всё было нормально. Мы одна семья, это останется внутри команды. Не знаю, что сделать, чтобы результаты улучшились», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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