«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду вывел «красных дьяволов» вперёд

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне проходит матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед».
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте матча отличился нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ему ассистировал Бруну Фернандеш.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Ему помогают ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».
«Тоттенхэм» набрал 15 очков в 9 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (14) — на 8-м месте. Лидирует в соревнованиях «Челси», набравший 25 очков в 10 матчах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
- 30 октября 2021
-
20:44
-
20:28
-
20:17
-
20:12
-
20:08
-
20:01
-
19:48
-
19:44
-
19:31
-
19:30
-
19:29
-
19:22
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:14
-
19:09
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:52
-
18:50
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:40
-
18:37
-
18:30
-
18:27
-
18:26
-
18:23