«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду вывел «красных дьяволов» вперёд

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне проходит матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед».



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте матча отличился нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ему ассистировал Бруну Фернандеш.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Ему помогают ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».



«Тоттенхэм» набрал 15 очков в 9 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (14) — на 8-м месте. Лидирует в соревнованиях «Челси», набравший 25 очков в 10 матчах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».