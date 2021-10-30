«Ювентус» уступил «Вероне», Симеоне оформил дубль
Поделиться
В матче 11-го тура итальянской Серии А «Верона» переиграла «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 2:1.
На 11-й минуте нападающий «Вероны» Джованни Симеоне забил первый гол в матче. Спустя три минуты Симеоне оформил дубль, голевую передачу отдал Дарко Лазович. На 80-й минуте полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни отыграл один мяч, ему ассистировал Данило.
«Верона» набрала 15 очков в 11 матчах и занимает восьмое место в таблице Серии А. «Ювентус» (15) — на девятом месте. Туринская команда во второй раз подряд уступила в чемпионате — 27 октября подопечные Массимилиано Аллегри проиграли «Сассуоло» (1:2). «Верона» же набрала 7 очков в трёх последних встречах турнира.
Комментарии
- 30 октября 2021
-
22:14
-
22:11
-
22:05
-
22:03
-
21:57
-
21:46
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:21
-
21:19
-
21:16
-
21:10
-
20:59
-
20:57
-
20:57
-
20:55
-
20:53
-
20:44
-
20:28
-
20:17
-
20:12
-
20:08
-
20:01
-
19:48
-
19:44
-
19:31
-
19:30
-
19:29
-
19:22
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:14
Партнерский контент