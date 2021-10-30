«Ювентус» уступил «Вероне», Симеоне оформил дубль

В матче 11-го тура итальянской Серии А «Верона» переиграла «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 2:1.

На 11-й минуте нападающий «Вероны» Джованни Симеоне забил первый гол в матче. Спустя три минуты Симеоне оформил дубль, голевую передачу отдал Дарко Лазович. На 80-й минуте полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни отыграл один мяч, ему ассистировал Данило.

«Верона» набрала 15 очков в 11 матчах и занимает восьмое место в таблице Серии А. «Ювентус» (15) — на девятом месте. Туринская команда во второй раз подряд уступила в чемпионате — 27 октября подопечные Массимилиано Аллегри проиграли «Сассуоло» (1:2). «Верона» же набрала 7 очков в трёх последних встречах турнира.