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«Ювентус» уступил «Вероне», Симеоне оформил дубль

«Ювентус» уступил «Вероне», Симеоне оформил дубль
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В матче 11-го тура итальянской Серии А «Верона» переиграла «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 2:1.

На 11-й минуте нападающий «Вероны» Джованни Симеоне забил первый гол в матче. Спустя три минуты Симеоне оформил дубль, голевую передачу отдал Дарко Лазович. На 80-й минуте полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни отыграл один мяч, ему ассистировал Данило.

«Верона» набрала 15 очков в 11 матчах и занимает восьмое место в таблице Серии А. «Ювентус» (15) — на девятом месте. Туринская команда во второй раз подряд уступила в чемпионате — 27 октября подопечные Массимилиано Аллегри проиграли «Сассуоло» (1:2). «Верона» же набрала 7 очков в трёх последних встречах турнира.

Италия - Серия А. 11-й тур
30 октября 2021, суббота. 19:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Симеоне – 11'   2:0 Симеоне – 14'   2:1 Маккенни – 80'
Комментарии
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