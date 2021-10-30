«Локомотив» одержал волевую победу в матче с «Нижним Новгородом»

В Нижнем Новгороде завершился матч 13-го тура РПЛ. «Нижний Новгород» на одноимённом стадионе принимал «Локомотив». Встреча закончилась со счётом 1:2.



На 31-й минуте счёт в матче открыл Илья Берковский. Гости отыгрались на 37-й минуте после того, как отличился Рифат Жемалетдинов, которому ассистировал Мацей Рыбус. А победный мяч уже в компенсированное время «Локомотив» забил благодаря автоголу Ивана Миладиновича.



«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Локомотив».

Встречу обслуживала судейская бригада Алексея Сухого из Люберец.

«Локомотив» поднялся на 2-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Нижний Новгород» набрал 15 очков, команда занимает 11-е место. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», у которого 29 очков.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях со «Спартаком», а «Нижний Новгород» встретится с «Ахматом».