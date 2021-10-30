«Барселона» — «Алавес»: стартовые составы команд на матч 12-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Алавеса» на матч 12-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Алавес».



«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Мингеса, Дест, Гави, Бускетс, Гонсалес, Депай, Агуэро.



Запасные: Нето, Пенья, Бальде, Лангле, Юмтити, Коутиньо, Пуч, Санс, Демир, Эззалзули, де Йонг.



«Алавес»: Сивера, Дуарте, Лежён, Лагуардия, Химо, Понс, Н’Диайе, Мойя, Мендес, Риоха, Хоселу.



Запасные: Овоно Нгуа Акенг, Агиррегабирия, Сауль, Лопес, Миазга, Тачи, Гарсия, Мартин, Пельистри, Пина, Гвидетти, Силла.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хорхе Фигероа Васкес. Ему будут помогать ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Серхио Эскриче Гусман.