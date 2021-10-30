Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Алавес»: стартовые составы команд на матч 12-го тура испанской Примеры

«Барселона» — «Алавес»: стартовые составы команд на матч 12-го тура испанской Примеры
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Алавеса» на матч 12-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Алавес».

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Мингеса, Дест, Гави, Бускетс, Гонсалес, Депай, Агуэро.

Запасные: Нето, Пенья, Бальде, Лангле, Юмтити, Коутиньо, Пуч, Санс, Демир, Эззалзули, де Йонг.

«Алавес»: Сивера, Дуарте, Лежён, Лагуардия, Химо, Понс, Н’Диайе, Мойя, Мендес, Риоха, Хоселу.

Запасные: Овоно Нгуа Акенг, Агиррегабирия, Сауль, Лопес, Миазга, Тачи, Гарсия, Мартин, Пельистри, Пина, Гвидетти, Силла.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хорхе Фигероа Васкес. Ему будут помогать ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Серхио Эскриче Гусман.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021