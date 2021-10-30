«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Рашфорд довёл счёт до разгромного

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне проходит матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед».



На 87-й минуте встречи нападающий Маркус Рашфорд забил гол с передачи Неманьи Матича.

Гол Рашфорда:

Ранее на 39-й минуте отличился Криштиану Роналду, ему ассистировал Бруну Фернандеш. На 64-й минуте нападающий Эдинсон Кавани с передачи Роналду удвоил преимущество своей команды.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Ему помогают ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».



«Тоттенхэм» набрал 15 очков в 9 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (14) — на 8-м месте. Лидирует в соревнованиях «Челси», набравший 25 очков в 10 матчах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».