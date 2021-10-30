Руй Витория прокомментировал большое количество пропущенных мячей «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о последних результатах московской команды. Сегодня, 30 октября, «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 13-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1.



«В последних трёх матчах мы пропустили очень много голов. Когда мы не можем защищаться компактно, появляется небольшая неуверенность в атаке. Игроки очень беспокоились, что им могут дать за спину, между линиями, и старались играть компактно. Скорее, это было беспокойство. Мы не можем сказать, что всё осталось в прошлом. Нужно продвигаться вперёд, идти в атаку более собранно. И мы будем это делать», — сказал Витория в эфире «Матч Премьер».

Московский «Спартак» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (13) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).