Гисдоль прокомментировал победу «Локомотива» над «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал победу в матче 13-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1).
«Мы уважаем «Нижний Новгород». Конечно, очень сложно играть против соперников, которые почти всей командой сидят в обороне и только ждут возможности убежать в контратаку. В таких ситуациях надо не давать им убегать в контратаку, чтобы не пропустить гол и не оказаться в роли отыгрывающейся стороны. Поэтому нам сегодня было вдвойне тяжело. Тот факт, что мы пропустили и перевернули игру, делает нас вдвойне счастливыми», — сказал Гисдоль в эфире «Матч Премьер».
В Нижнем Новгороде завершился матч 13-го тура РПЛ. «Нижний Новгород» на одноимённом стадионе принимал «Локомотив». Встреча закончилась со счётом 1:2. На 31-й минуте счёт в матче открыл Илья Берковский. Гости отыгрались на 37-й минуте после того, как отличился Рифат Жемалетдинов, которому ассистировал Мацей Рыбус. А победный мяч уже в компенсированное время «Локомотив» вырвал победу благодаря автоголу Ивана Миладиновича.
- 30 октября 2021
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