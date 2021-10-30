Кержаков — о поражении «Нижнего Новгорода»: за хорошую игру не дают очков

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей, причём решающий мяч они забили в компенсированное время.



«В концовке мы пропустили гол, класс сказался. Как мы распорядились мячом? Просто так ударили его куда-то в выгодной ситуации. А в ответной атаке соперник показал, как нужно распоряжаться мячом, когда им позволяют это делать. Класс команд несопоставим, к сожалению.



Нельзя сравнивать «Краснодар» и «Локомотив», это разные команды. Сегодня играли не на равных, «Локомотив» всё-таки владел преимуществом. Мы понимали, за счёт чего можем добиться положительного результата. В принципе, тактику выдерживали до последней минуты. Но на последней минуте распорядились мячом на нашем уровне, а в ответ «Локомотив» распорядился мячом на их уровне. Поэтому мы сегодня проиграли. За хорошую игру не дают очков», — сказал Кержаков в эфире «Матч Премьер».