Ломаев: считаю, что «Крылья Советов» наиграли на победу в матче с «Краснодаром»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).



«Выдалась очень тяжёлая игра, но мы на такую и рассчитывали. Мы играли против хорошей команды, которая отлично контролирует мяч, на её стадионе. У нас было не так много времени, чтобы подготовиться, неделя была тяжёлой в плане графика, но наш тренерский штаб выполнил отличную работу. Мы установку выполнили. В первом тайме неплохо контролировали мяч, потом немного подсели. Это была наша ошибка. Потом забили гол, нам наконец-то повезло. Потом уже показали свою игру. Считаю, что наиграли на победу, поздравляю всю команду. Наш тренерский штаб хочу поздравить с Днём тренера!



Я бы не сказал, что сделал какие-то сумасшедшие сейвы. Наверное, в первом тайме удар Вильены – самый сложный момент. А так, Солдатенков спас команду на 75-й минуте примерно. Вся команда отлично поработала. Благодаря командной работе мы добились положительного результата.



Общался ли когда-нибудь с Кафановым? После игры с «Ростовом» он передал мне свою книгу. Я её и до этого читал. Думаю, что он за всеми вратарями в Премьер-Лиге следит. Уверен, он хочет, чтобы в России появлялись хорошие голкиперы. Моё дело работать. Не знаю, что будет в будущем. Повторюсь, моя задача – работать, показывать хорошую, стабильную игру. Если буду достоин, то, думаю, тренерский штаб примет решение. Пока считаю, что нужно больше работать», — приводит слова Ломаева пресс-служба «Крыльев Советов».