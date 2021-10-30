Гончаренко: «Краснодар» очень нервно чувствовал себя в первом тайме матча с «Крыльями»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

«Мы очень нервно чувствовали себя в первом тайме, легко теряли мяч. Не было удобных моментов для проведения атак. В результате такой игры пропустили не самый приятный гол. Во втором тайме ситуация изменилась, мы усилили давление, были предпосылки, чтобы забить. Все эти моменты мы не дожали до конца и не смогли их реализовать. Чемпионат состоит из деталей, сейчас любая мелочь «за» или «против» тебя может играть ключевую роль», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

В матче 13-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 0:1.