Осинькин высказался о победе «Крыльев Советов» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча команд закончилась победой самарцев со счетом 1:0.



«Мы, как и команда хозяев, получили негативный опыт в матчах Кубка России. После такой игры нам необходимо было побеждать. На определённых отрезках противник показал очень качественную игру, это заставило нас много обороняться. Ребята показали себя хорошо, итогом матча мы довольны. Тем не менее, на протяжении всей игры нам слегка не хватало свежести. Будем стремиться к тому, чтобы выигрывать и дальше, но при этом улучшив качество нашей игры, особенно в обороне.



В Кубке была большая ротация, но мы всё равно хотели победить. Соперник был мотивирован, играл у себя дома и продемонстрировал хороший уровень. Да, мы проиграли, но на этом жизнь не заканчивается. Ребята достаточно быстро перестроились после игры в Красноярске. Команда успела и потренироваться, и разобрать игру «Краснодара». Мы все понимаем, что главная цель — это чемпионат.



Что касается плана на игру, мы не могли прессинговать соперника на каждом участке поля. У соперника высокий уровень качества игры, это было бы сложно исполнить. Тем не менее всегда, когда у нас мяч, мы стараемся не выбивать его, а проводить атаки, организованные и продуманные.



В первую очередь сегодня поздравляем Антона Зиньковского, сотый матч за команду — это серьёзное достижение. Он всегда полезен команде, всегда полностью отдаёт себя игре. Сегодня я сам поздравил всех своих тренеров, а команда преподнесла подарок в виде победы. Ещё раз поздравляю всех с этим днём, поверьте, это очень сложная работа», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.