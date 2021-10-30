Клаудиньо опубликовал пост после разгромной победы над «Динамо»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо опубликовал пост в «Инстаграме» после разгромной победы в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1).
«Ничто не сравнится с нашей атмосферой», — написал Клаудиньо, опубликовав фото с матча.
29 октября прошёл матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
Счёт в матче на 8-й минуте открыл полузащитник «Зенита» Клаудиньо. На 58-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сравнял счёт с пенальти. После этого в составе хозяев забитыми мячами отличились Вендел, Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий. Главный судья встречи — Сергей Карасёв.
Новость по теме«Зенит» разгромил «Динамо» со счётом 4:1
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