Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клаудиньо опубликовал пост после разгромной победы над «Динамо»

Клаудиньо опубликовал пост после разгромной победы над «Динамо»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо опубликовал пост в «Инстаграме» после разгромной победы в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1).

«Ничто не сравнится с нашей атмосферой», — написал Клаудиньо, опубликовав фото с матча.

29 октября прошёл матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче на 8-й минуте открыл полузащитник «Зенита» Клаудиньо. На 58-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сравнял счёт с пенальти. После этого в составе хозяев забитыми мячами отличились Вендел, Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий. Главный судья встречи — Сергей Карасёв.

Новость по теме
«Зенит» разгромил «Динамо» со счётом 4:1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021