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«Это «Ман Юнайтед»! Роналду отреагировал на разгром «Тоттенхэма»

«Это «Ман Юнайтед»! Роналду отреагировал на разгром «Тоттенхэма»
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после разгромной победы в матче 10-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:0) опубликовал пост в «Инстаграме».

«Это «Ман Юнайтед»! — написал португалец.

Роналду отметился любопытным достижением. Нападающий забивал в шести последних матчах с «Тоттенхэм Хотспур».

Сегодня, 30 октября, Роналду помог своей команде одержать победу в матче 10-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Матч завершился со счётом 3:0, Роналду забил и сделал результативную передачу, он помог отличиться Эдинсону Кавани.

Роналду открывает счёт в матче

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм» (15) — на 8-м месте. Лидирует в соревнованиях «Челси», набравший 25 очков в 10 матчах.

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