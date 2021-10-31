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Сёмина не пустили на матч «Аталанта» — «Лацио» из-за отсутствия нужной прививки

Сёмина не пустили на матч «Аталанта» — «Лацио» из-за отсутствия нужной прививки
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что его не пустили на матч 11-го тура Серии А «Аталанта» — «Лацио» (2:2).

«Приехал на матч «Аталанта» — «Лацио»! На матч не попал, так как без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь, на «Ювентус» — «Зенит» с прививкой «Спутник» проблем не будет!» — написал Сёмин в «Инстаграме».

В матче 11-го тура итальянской Серии А «Аталанта» сыграла вничью с «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 2:2.

На 18-й минуте форвард «Лацио» Педро Родригес забил первый гол в матче. В концовке первого тайма нападающий «Аталанты» Дуван Сапата сравнял счёт, ему ассистировал Маттео Ловато. На 74-й минуте форвард гостей Чиро Иммобиле с передачи Томы Башича вывел свою команду вперёд. На последних минутах полузащитник бергамасков Мартен де Рон спас «Аталанту» от поражения.

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