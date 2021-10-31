В «Локомотиве» прокомментировали информацию о вспышке коронавируса в команде

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали информацию о том, что тесты защитников Пабло и Наира Тикнизяна на коронавирус оказались сомнительными.
«Пабло пропускал матч с «Нижним Новгородом» из-за перебора жёлтых карточек. Наир Тикнизян пропустил матч из-за мышечной травмы, полученной в матче с «Сочи», — цитирует Sport24 представителя пресс-службы «Локомотива».
Телеграм-канал журналиста Ивана Карпова сообщал, что сомнительные тесты на коронавирус, помимо форварда «Локомотива» Фёдора Смолова, сдали Пабло и Тикнизян. По его информации, у Наира последние несколько дней держится высокая температура — около 39 градусов.
Смолов не отправился с командой на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (2:1). Медицинский штаб «Локомотива» расценивал результат его анализа как ложноположительный. Пабло не принял участия в матче с нижегородцами из-за дисквалификации. Тикнизян не был заявлен на игру.
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