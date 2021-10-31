Агуэро в матче с «Алавесом» заменили из-за тахикардии

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро, заменённый в первом тайме матча с «Алавесом» (1:1), покинул поле из-за тахикардии, сообщает El Chiringuito TV.

Тахикардия была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. Во время матча футболист лёг на газон, почувствовав дискомфорт в груди и затруднение дыхания. Сейчас Агуэро чувствует себя хорошо.

В матче 12-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграла вничью с «Алавесом». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 1:1. На 49-й минуте Мемфис Депай забил первый гол в матче. Депай в дальнюю «девятку» зарядил с линии штрафной. Спустя три минуты «Алавес» сравнял счёт. Луис Риоха на дриблинге вошёл в штрафную, сыграв в стенку с партнёром, уложил вратаря и отправил мяч в сетку.