Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агуэро в матче с «Алавесом» заменили из-за тахикардии

Агуэро в матче с «Алавесом» заменили из-за тахикардии
Комментарии

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро, заменённый в первом тайме матча с «Алавесом» (1:1), покинул поле из-за тахикардии, сообщает El Chiringuito TV.

Тахикардия была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. Во время матча футболист лёг на газон, почувствовав дискомфорт в груди и затруднение дыхания. Сейчас Агуэро чувствует себя хорошо.

В матче 12-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграла вничью с «Алавесом». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 1:1. На 49-й минуте Мемфис Депай забил первый гол в матче. Депай в дальнюю «девятку» зарядил с линии штрафной. Спустя три минуты «Алавес» сравнял счёт. Луис Риоха на дриблинге вошёл в штрафную, сыграв в стенку с партнёром, уложил вратаря и отправил мяч в сетку.

Новость по теме
«Барселона» не смогла обыграть «Алавес» в первом матче после увольнения Кумана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021