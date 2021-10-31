Роналду: критика всегда есть, меня это не волнует. Я 18 лет играю в футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии со счётом 3:0.
«Перед игрой мы понимали, что позади тяжёлая неделя из-за результата, которого мы не ожидали. Команда находилась под давлением, но мы знали, что сегодня сможем хорошо ответить. Мы сыграли хорошо, отлично начали игру. Конечно, моя работа – помогать команде опытом, голами, передачами, и я сделал это сегодня. Мне очень приятно. С точки зрения команды, на мой взгляд, была невероятная игра.
Критика всегда есть. Меня это не волнует. Я 18 лет играю в футбол, поэтому знаю, что в один день люди будут говорить, что мы идеальны, в другой день, что мы дерьмо. Я знаю это, нужно справляться с подобными вещами. Но действительно, лучше, когда тебя хвалят и довольны тобой. Иногда жизнь такая, порой надо пережить плохие моменты», – цитирует Роналду Sky Sports.
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