Рой Кин: Магуайр и Шоу были абсолютным позором «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об игре защитников «красных дьяволов» Люка Шоу и Гарри Магуайра в матче чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:5).



«Игрокам «Манчестер Юнайтед» нужно показать характер. Магуайр и Шоу в матче с «Ливерпулем» были абсолютным позором клуба. Я слышал, что Магуайр говорил в течение недели. За этим нет никаких эмоций, он был похож на робота. Он говорил лишь: «Эээ, эээ, приносим извинения болельщикам». А Шоу вернулся к старым привычкам, которые были у него несколько лет назад. Магуайру нужно разобраться в своей игре. Это не имеет отношения к физической форме, это просто недостаток профессионализма. В нападении у «Манчестер Юнайтед» есть действительно талантливые игроки, но полузащита и защита вызывают опасения», — приводит слова Кина Sky Sports.

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