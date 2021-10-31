Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рой Кин: Магуайр и Шоу были абсолютным позором «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем»

Рой Кин: Магуайр и Шоу были абсолютным позором «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем»
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об игре защитников «красных дьяволов» Люка Шоу и Гарри Магуайра в матче чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:5).

«Игрокам «Манчестер Юнайтед» нужно показать характер. Магуайр и Шоу в матче с «Ливерпулем» были абсолютным позором клуба. Я слышал, что Магуайр говорил в течение недели. За этим нет никаких эмоций, он был похож на робота. Он говорил лишь: «Эээ, эээ, приносим извинения болельщикам». А Шоу вернулся к старым привычкам, которые были у него несколько лет назад. Магуайру нужно разобраться в своей игре. Это не имеет отношения к физической форме, это просто недостаток профессионализма. В нападении у «Манчестер Юнайтед» есть действительно талантливые игроки, но полузащита и защита вызывают опасения», — приводит слова Кина Sky Sports.

Новость по теме
Гарри Магуайр: я беру на себя ответственность за пропущенные в этом сезоне голы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021