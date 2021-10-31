Аллегри: нужно принять тот факт, что сейчас «Ювентус» является середняком

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча 11-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (1:2) высказался о проблемах туринского клуба.



«Слова сейчас бессмысленны. Мы находимся в плохой ситуации и должны принять тот факт, что сейчас «Ювентус» является середняком. Мы можем выйти из сложившейся ситуации, проявив немного больше решимости и поработав над качеством игры. Вытащим себя из этой ситуации. Нет смысла жалеть себя, это не поможет. Нужно просто сосредоточиться на том, что нужно сделать, и тогда всё будет улажено.



Футболка «Ювентуса» не гарантирует нам победу в матчах с командами из середины таблицы. Мы должны зарабатывать каждое очко и делать это с правильным отношением», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.

Новость по теме «Ювентус» уступил «Вероне», Симеоне оформил дубль