Сульшер: Роналду — просто лучший. Вот это гол!

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу «красных дьяволов» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:0).

«Я проработал здесь три года в качестве тренера, и игра Эдинсона Кавани на тренировке во вторник — лучшее выступление, которое когда-либо было на тренировках здесь. Старики управляют игрой впереди. Они хорошо играют вместе. Очень уважают друг друга. Их производительность и качество ни с чем несравнимы.

Рафаэль Варан – выдающийся футболист. Хорошо читает игру. Он быстр и очень опытен. Мы забили отличные голы. Первый гол был для нас главным. Какой пас Бруно Фернандеша. А Криштиану Роналду – просто лучший. Если он не забивает в одном моменте, сразу же сосредоточен на следующем. Вот это гол! Если Роналду не в нужном месте, когда идёт передача, то это не Роналду.

Сегодняшняя игра построена на упорной работе, дисциплине и удержании мяча подальше от наших ворот. Пространство открывается, особенно когда забиваешь первым. Первый гол определяющий, он решает, как пойдёт игра», — приводит слова Сульшера BBC.